Lega Pro: accolto il ricorso della Maceratese, restituito 1 punto

La Corte Federale d’Appello, nella riunione tenutasi a Roma ieri, 25 gennaio 2017, in accoglimento del ricorso della Maceratese, in riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la sanzione della penalizzazione a 2 punti in classifica. La Maceratese sale a quota 25 punti, i biancorossi sono in 12' posizione, a 2 lunghezze dal Santarcangelo.



Elia Gorini