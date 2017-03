Cesena, Camplone: "Pensiamo a fare punti ovunque"

Alla vigilia della trasferta di Chiavari dove il Cesena incontrerà un'Entella in corsa per i play off, il tecnico del Cesena, Andrea Camplone archivia il successo di domenica scorsa e guarda avanti: "La salvezza è tutta da conquistare e le partite sono sempre meno, quindi è obbligatorio pensare a un risultato positivo".