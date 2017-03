Europeo U.21 del 2019; Costacurta presidente Comitato

L'ex azzurro Alessandro Costacurta sarà il presidente del Comitato organizzatore locale (Col) del Campionato Europeo Under 21 del 2019, che sarà ospitato in Italia, tra Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, e San Marino. Lo ha annunciato il direttore generale della Figc, Michele Uva, nel corso del Consiglio federale svoltosi a Coverciano, dove ha anche relazionato circa il buon esito della 'site visit' dei delegati della Uefa nelle sedi di gara. Uva, informa la Figc, ha comunicato al Consiglio lo stato d'avanzamento del progetto 'Il Calcio aiuta' che la federazione, in accordo con il Ministero dello Sport, il Commissario straordinario per la ricostruzione, e le componenti federali, vuole realizzare per aiutare il ritorno alla normalità, attraverso la pratica sportiva, delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. A tal proposito, ha informato i consiglieri della disposizione della Uefa di accantonare, in attesa che pervengano tutti gli adempimenti richiesti, un congruo stanziamento che andrà ad aggiungersi a quello già disponibile.