Fano - Forlì 2-0

Nulla da fare per il Forlì, il Fano vince 2 a 0 e resta in Lega Pro, la squadra di Gadda retrocede in serie D

2 risultati su 3 tengono il Fano in Lega Pro, per il Forlì vincere o morire. Il Mancini di Fano è un catino bollente. Gadda disegna un Forlì prudente ma non troppo: Alimi agisce alle spalle di Spinosa e Ponsat. Tanti calcoli ma poi a decidere sono gli episodi: Filippini dal corner, Turrin nella terra di nessuno, i difensori perdono l'unico che può colpire e Ferrani non perdona. Il goal del centrale difensivo indirizza la partita e non solo. Adesso ci vuole un mezzo miracolo a salvare il Forlì

con la squadra di Cuttone che può agire in contropiede, Fioretti in velocità si presenta davanti a Turrin, il pallonetto esce di un soffio. Granata padroni di casa e

della partita, doppio calcio di rigore richiesto c'è la trattenuta con la mano di Conson e oil contrasto Fioretti Carini, l'arbitro non concede nulla . Ripresa sempre e solo Fano diagonale Fioretti, blocca Turrin . Minuto 53 c'è il macigno definitivo sulle speranze forlivese, Filippini ancora con la ripartenza ai danni di un Forlì

spappolato, destro preciso e tanti saluti ai professionisti. Arriva puntuale anche la frustrazione a farne le spese Ponsat, fallo ingenuo evitabilissimo a centrocampo e Forlì anche in 10 . Fioretti non vuole infierire, ennesimo contropiede , altro diagonale che si spegne sulla base del palo. Stando alle immagini che ci sono arrivate dalla

Lega, la prima conclusione del Forlì è il colpo di testa di Succi sul quale Menegatti si inarca in angolo, ed arriva al 81esimo. Poi subito dopo ancora Menegatti su Capellini a dire di no . Il resto è il certificato. Altro capolavoro di Agatino Cuttone, altra salvezza da incorniciare per l'ex capitano del Cesena, per Gadda una retrocessione amara che ad un certo punto del campionato sembrava impossibile. A Fano, Fano batte Forlì 2 a 0, Fano in Lega Pro, Forlì in Serie D





L.G