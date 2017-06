Confederations Cup: Portogallo e Messico in semfininale

Il girone A lo vince il Portogallo. La squadra di Cristiano Ronaldo non ha problemi contro la Nuova Zelanda. I campioni d'Europa in carica sbloccano la partita proprio grazie all'attaccante del Real Madrid su calcio di rigore. Il direttore di gara Mark Geiger concede il penalty per la spinta su Danilo. Sul dischetto si presenta Ronaldo che batte Marinovic. Partita in discesa per il Portogallo che raddoppia con Bernardo Silva al 37'. Grande girata di prima intenzione sul cross dal fondo, nell'occasione il numero 10 portoghese si fa anche male alla caviglia.

Nella ripresa le altre due reti che decido la partita in favore del Portogallo per 4-0. Il tris lo firma il neo acquisto del Milan André Silva al termine di una bella azione personale. Il numero 9 si fa metà campo palla al piede poi. una volta entrato in area, incrocia il tiro che batte ancora Marinovic. Il definitivo 4-0 lo firma Nani nel recupero. Mancino da dentro l'area che chiude l'ultima gara della fase a gironi. Portogallo primo nel gruppo per differenza reti con il Messico. La nazionale del ct Juan Carlos Osorio batte 2-1 la Russia. A Kazan i padroni di casa si lamentano per un rigore non concesso a Zhirkov, poi sono anche sfortunati quando Smolov centra il palo con una grandissima conclusione da fuori. La pressione della Russia si concretizza nella rete del vantaggio che arriva con Samedov, piattone mancino da dentro l'area, Ochoa non ci arriva. Il Messico la pareggia quasi subito. Bastano 5 minuti a Araujo per trovare la deviazione di testa e un pallone a scendere che ristabilisce la parità. Nella ripresa il Messico segna la rete del vantaggio con Lozano. Evidenti le colpe della difesa russa. Sul pallone rinviato in profondità, il giocatore messicano s'inserisce e anticipa di testa Akinfeev. La Russia resta anche in dieci dopo il secondo giallo a Zhirkov. Vince il Messico 2-1.



Elia Gorini