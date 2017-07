Serie C: Davide Colonna sbarca in Puglia, giocherà con la Virtus Francavilla

Manca solo l'ufficialità, poi Davide Colonna, portiere sammarinese classe 2000, sarà un giocatore della Virtus Francavilla. Il giovane estremo difensore della Nazionale Sammarinese under 19 approda in serie C dal Bologna. Colonna si sta già allenando con i nuovi compagni.



Elia Gorini