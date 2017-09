MLS, Toronto sprofonda 2 volte in 3 giorni

Momentaccio per Toronto

Disastro Toronto che ne perde 2 in tre giorni. Nel derby canadese della Eastern Conference Montreal va subito avanti. Comico duetto tra centrale e portiere e sederata vincente di Piatti. Raddoppiano gli ospiti nel giro di pochissimo, missilone tricolore dell'ex Parma Donadel, portiere ancora una volta poco reattivo. A metà del primo tempo la partita è già praticamente chiusa. Ci pensa ancora il capitano Piatti che ha tempo di mirare l'angolino lontano per il tris di squadra e la doppietta personale. Prima dell'intervallo la botta di vita di Toronto la regala la sciagurata autorete di Bondor. Ripresa e poker con un contropiede di Jackson-Hamel veloce nello scatto, bravo a tenere di fisico prima di battere il portiere. Praterie incontrollate e spazi troppo ghiotti per lo scatenato e incontenibile Jackson-Hamel, ancora pronto a colpire e seppellire e questa volta sono 5. Toronto si riavvicina, per altro senza minaccia alcuna, nell'ultimo quarto d'ora. Millimetrico colpo di testa di Ricketts e un paio di minuti più tardi altro colpo di testa dello stesso Ricketts, doppietta per lui, stavolta completamente colpevolmente solo. Ma la partita è andata.

E Toronto non si risolleva nemmeno 3 giorni più tardi quando nel finale a respirare è invece New England. Seppelliti dai 7 gol di Atlanta nel turno precedente i Revolution passano al minuto 82 con N'Guyen che sfrutta una deviazione per battere il portiere sul palo di competenza. Un minuto massimo due e arriva il pari che sembra definitivo. Bradley con con contagiri sul secondo palo dove attende appostato Hasler. Non è finita, perchè 2 minuti dopo New England se la riprende con un colpo di testa di Kamara che manda Toronto all'inferno.