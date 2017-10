Girone F, il Campobasso è la nuova capolista

Cambio al vertice. La nuova capolista solitaria è il Campobasso che sale a quota 13 con la vittoria sul Francavilla. Gurma di testa per il vantaggio. Un'autentica bomba da 30 metri del solito D'Agostino per il 2 a 0 definitivo. A Campobasso,

Campobasso batte Francavilla 2-0 Autentica sorpresa è la vittoria del Pineto sulla Vis Pesaro: Gragnoli spedisce in rete un cross dalla sinistra con una spaccata nel cuore dell'area di rigore. Il raddoppio e doppietta personale per l'attaccante del Pineto, lesto a metterla sotto l'incrocio dei pali. Radi per la Vis beffa Giachetta sul suo palo di competenza ma non basta. A Pineto Abruzzo, Pineto batte Vis Pesaro 2-1. Al secondo posto c'è anche il Matelica che regola il Monticelli. Brentan attacca lo spazio e batte Rinaldi in uscita. Angelilli più cross che tiro beffa ancora l'incerto Rinaldi. Il Monticelli accorcia con Pedalino su rigore, ma non basta. A Matelica, Matelica batte Monticelli 2 a 1. Minella su punizione porta tre punti importanti per il Castefidardo, sul San Nicolò. Castelfidardo batte San Nicolò 1 a 0. Lascia i bassi fondi della classifica la Recanatese che piega il Fabriano. Rinaldi porta in vantaggio i padroni di casa, Bernardi pareggia per il Fabbriano. Nel finale decide un rigore di Negro. A Recanati, Recanatese batte Fabriano 2-1. Altro 2 a 1 è quello tra Vastese e Jesina. La Vastese con due dei migliori giocatori Stivaletta e Leonetti realizzano le reti per il doppio vantaggio della squadra di Colavitto. Giorni per la Jesina realizza il goal che vale solo per le statistiche. A Vasto, Vastese batte Jesina 2-1. Il risultato più rotondo è quello del San Marino capace di rifilare 3 reti alla Sangiustese. Bugaro con una conclusione a giro dai 25 metri, poi in contropiede Lorenzo Cinque per il tris finale. Al San Marino Stadium, San Marino batte Sangiustese 3-0.



L.G