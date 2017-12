Serie C : Bassano, esonerato Giuseppe Magi



Fatale al tecnico la sconfitta con la sua ex squadra

La sconfitta di Gubbio determina il capolinea per il tecnico Giuseppe Magi. Dopo un ottimo inizio di campionato con 5 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta nelle prime 7 giornate che hanno portato il Bassano in alta quota, la lunga parabola discendente con 3 pareggi in 8 incontri. L'ennesimo stop ha indotto la società bassanese ad esonerare Magi