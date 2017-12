Serie C: Cavasin è il nuovo allenatore del Santarcangelo

Il Santarcangelo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Giuseppe Angelini, il secondo Daniele Abbondanza e il preparatore dei portieri Dino Valentini, dalla guida della prima squadra. La conduzione tecnica della squadra è affidata ad Alberto Cavasin. Il nuovo tecnico gialloblù sarà presentato giovedì 7 dicembre nella sala stampa dello stadio Valentino Mazzola alla presenza della dirigenza del Santarcangelo Calcio e di Vlado Borozan che si sta occupando in questi giorni della trattativa che concluso l’iter burocratico porterà al nuovo assetto societario.

Sul cambio allenatore è intervenuto il presidente Roberto Brolli: “Sono molto rammaricato per l’esonero di un amico del Santarcangelo come Giuseppe Angelini tuttavia la difficile posizione di classifica e la volontà di intraprendere sin da subito un nuovo percorso sia societario, sia tecnico ha portato la società a prendere questa decisione. A Giuseppe da parte mia e di tutti i soci un grande abbraccio e un ringraziamento per tutto”.