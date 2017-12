Serie C: Albinoleffe-Sambenedettese 0-1

Terza vittoria consecutiva in trasferta per gli uomini di Capuano che possono, legittimamente, sognare in grande.

Colpaccio esterno della Samb a Bergamo: Miracoli decide il match a 9 minuti dalla fine e lancia in orbita i marchigiani di Ezio Capuano. L'Albinoleffe, d'altro canto, fallisce il terzo test di alta classifica in altrettante giornate, dopo le sconfitte rimediate con Padova e Reggiana nei turni precedenti.

La prima frazione di gioco è di marca seriana; dopo 3 minuti arriva la prima occasione.

Agnello carica il destro dai 25, a Pegorin non riesce la presa ma per la difesa della Samb non ci sono sviluppi negativi.

Il 3-5-2 disegnato da Alvini imbriglia le manovre collaudate di Capuano ma la Celeste non è glaciale sotto porta, prima con Zaffignini che non inquadra lo specchio dal limite poi con Colombi che sbaglia un rigore in movimento calciando contro Pegorin.

Il secondo tempo riparte con lo stesso canovaccio del primo: Kouko si trova in buona posizione, si gira e tira ma la conclusione è debole e sfila a lato.

Poi è la volta di Agnello che riceve da Kouko e calcia dal limite, palla a fil di palo.

Le tante occasioni non sfruttate si pagano prima o poi e a 9 minuti dalla fine succede quello che non t'aspetti: Bove arriva sul fondo, crossa sul secondo palo e Miracoli sfrutta i suoi centimetri. Ottimo il primo intervento di Coser sul colpo di testa, ma sul secondo tentativo, cioè il tap-in dell'attaccante rossoblù non può nulla. Settimo gol stagionale per l'attaccante ex Carrarese che fino a quel momento si era visto ben poco.

L'Albinoleffe subisce il contraccolpo per lo 0-1 ma nel recupero ha comunque l'occasione di rimettere le cose a posto con la splendida acrobazia di Agnello che chiama al grande intervento Pegorin.

Fischio finale all'Atleti Azzurri d'Italia: Albinoleffe – Sambenedettese 0-1; quinto risultato utile per Capuano che fa 3 su 3 lontano dalle mura amiche e si candida ufficialmente ad un posto d'onore in questa Serie C.



Alessandro Ciacci