Champions, urna magnanima: agli ottavi Juventus-Tottenham e Roma-Shakhtar

Urna tutto sommato magnanima per le italiane impegnate negli ottavi di Champions League. Per la Juventus - che rischiava i due Manchester e il Paris Saint Germain - c'è il comunque ostico Tottenham dell'uragano Kane, che nella fase a gironi è riuscito a mettersi alle spalle il Real Madrid campione in carica. Blancos e Bayern Monaco che erano gli spauracchi della Roma, graziata dalla sorte e accoppiata allo Shakhtar Donestk, che nella fase appena conclusa ha costretto il Napoli alla retrocessione in Europa League.



Tra le altre spicca l'accoppiamento tra il Paris Siant Germain e il Real Madrid.



Ecco tutto gli accoppiamenti degli ottavi:



JUVENTUS - Tottenham

Basilea - Manchester City

Porto - Liverpool

Siviglia - Manchester United

Real Madrid - Paris SG

Shakhtar - ROMA

Chelsea - Barcellona

Bayern - Besiktas