La Juve pesca il Tottenham, lo Shaktar per la Roma

Sorteggiati a Nyon gli ottavi di finale di Champions League

Pensando ad Antonio Conte che col suo Chelsea ha pescato il Barcellona o alla supersfida Tra Real Madrid e PSG è andata bene. L'urna di Nyon abbina la Juventus al Tottenham e la Roma allo Shakhtar. Poteva decisamente andare peggio il sorteggio degli ottavi di finale, anche se gli avversari sono di spessore. Il Tottenham di Harry Kane pur senza i campioni di Chelsea o dei due Manchester è squadra inglese in senso stretto. Andata allo Stadium il 13 febbraio, ritorno a White Hart Lane il 7 marzo. Gli ucraini dello Shaktar possono spaventare la Roma più per il fattore esterno che per la reale consistenza anche se si tratta pur sempre di una squadra in grado di eliminare il Napoli dalla massima competizione europea. La Roma, prima nel suo girone, ha il vantaggio di giocare in casa il match di ritorno. Basilea-City, Porto-Liverpool e Siviglia-United le altre.

L'Europa League invece bastona l'Atalanta, accoppiata ad una delle più forti in assoluto, il Borussia Dortmund che gioca in casa la prima. Anche il Napoli che scala di categoria va in Germania ma non dovrebbe aver problemi con i tedeschi del Lipsia. Meglio ancora è andata alla Lazio che trova lo Steaua del neo presidente Becali e al Milan cui è toccato in sorte un incrocio poco pericoloso con i bulgari del Ludogorets.



r.c.