Tra Gubbio e Vicenza finisce 1-1

Serie C, i veneti rimontano e pareggiano nella prima partita della ventesima giornata

Dopo la capolista Padova, il Gubbio vuol regalarsi un altro scalpo eccellente. Anche se il Vicenza di oggi combatte con precarietà societarie e di classifica e al Barbetti va sotto. Malomo alza Ciccone sotto gli occhi dell'arbitro ed è rigore tutta la vita. Marchi calcia imparabilmente l'1-0. Vicenza lento e svagato in questo avvio, Kalombo riparte in contropiede poi la terza linea veneta pulisce. Quando si riorganizzano gli ospiti, la partita diventa equilibrata e divertente. Giacomelli per Lanini che si divora il pari, pari che non arriva nemmeno subito dopo quando è Volpe a volare sullo stesso Giacomelli che prova a fare male in acrobazia. Prima dell'intervallo c'è materiale anche per Valentini che deve arrangiarsi su Cazzola. Ripresa e Ciccone accelera e vede Malaccari, anticipato al momento di spingerla dentro. Il Vicenza arriva al pari che tutto sommato si guadagna. Sulla punizione svetta Lanini che sigilla l'1-1. Il risultato non soddisfa nè di qua, nè di là e infatti ci provano fino alla fine. Malaccari in diagonale va fuori di pochissimo e Lanini vola in contropiede sognando doppietta e colpaccio, ma Volpe salva un Gubbio che non avrebbe meritato il ribaltone.