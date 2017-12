Serie C: domani la seconda giornata di ritorno, ultima del 2017

Il campionato si fermerà per la sosta invernale per tonare il 21 gennaio con la terza giornata

Quattro partite alle 14.30. Si comincia con il testa coda tra Fano e Padova. Sulla carta una giornata favorevole alla capolista ma sul proprio campo i marchigiani hanno vinto due incontri consecutivi con Triestina e Fermana. La formazione di Bisoli con una vittoria si garantirebbe una sosta ( si torna in campo il 21 gennaio) per programmare la volata finale verso la serie B diretta. In contemporanea Mestre – Albinoleffe, Sud Tirol – Pordenone e al Valentino Mazzola sfida molto importante in chiave salvezza tra Santarcangelo e Gubbio. Momento positivo per gli umbri che arrivano da 7 punti in 3 partite, ma straordinario il colpo di Alberto Cavasin capace nell'ultimo turno di andare a sbancare Pordenone . L'unica gara delle 16.30 è quella tra Ravenna e Bassano. Anche in questo caso 2 formazioni alla ricerca di una rapida salvezza. Sta molto meglio la formazione di Antonioli : 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5. I veneti di Colella sono tornati a riassaporare la vittoria nell'ultimo turno dopo aver collezionato la miseria di 3 punti in 10 giornate. Due partite alle 18.30 : Reggiana – Triestina e Renate – Feralpisalò. Chiude la seconda di ritorno ultima del 2017 il derby marchigiano Sambenedettese – Fermana con i rossoblu di Capuano forse unica vera antagonista del Padova per la vittoria del campionato. Martedi 2 gennaio puntata speciale di Cpiace sulla giornata di campionato di serie C girone B



L.G