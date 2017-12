Feralpi battuta 2-1, il Renate ricomincia a correre

La squadra di Cevoli si impone con Lunetta e Gomez

Sembrava il capolinea delle ambizioni la sconfitta di Padova, dalla quale invece esce un Renate d'acciaio. Non brillante come le prime giornate la squadra di Cevoli, ma decisamente di crosta dura contro una Feralpi che aveva rimontato la Reggiana e stava non bene, ma benissimo. Al Città di Meda non è mtach spettacolare, ma di grande sostanza. Di Gennaro da lontanissimo va vicino alla porta. E poi i nerazzurri passano con una bella sovrapposizione sulla destra e cross sul quale Gomez fa una sponda di platino a Lunetta ed è 1-0. Tutto molto bello, ma effimero. Un minuto e il pari sembra cosa fatta, sul mischione la porta del Renate resta intera per grazia ricevuta. Ma un altro minuto e quel doveva succedere succede. Il gol è di Guerra con coda polemica e tutto il Renate a reclamare un fuorigico sul quale si discute e si discuterà. Il secondo tempo porta con sè ritmi più bassi, ma fisicità crescente negli scontri. Le occasioni calano, e i padroni di casa sfuttano quel che succede quando De Micheli prova a superare Staiti che si fa trovare con la manina morta sul pallone. Gomez non è il Papu, ma basta anche così nonostante Caglioni sfiora la paratissima. La Feralpi è sdraiata, prova una cosa con Ferretti che una settimana fa aveva steso la Reggiana e stavolta è molto meno infuocato.