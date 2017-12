Allegri: "missione compiuta"

Massimiliano Allegri non si nasconde. Ammette che "non e' stata da parte nostra una grande partita. Ma sono molto contento, era una partita ricca di insidie che dovevamo vincere per tenere la scia del Napoli. Missione compiuta". Ovvio che la raffica di domande sia tutta su Dybala. La sua doppietta ha regalato tre punti importanti alla Juventus. "Intanto mi fa molto piacere che Paulo sia tornato al gol, siamo tutti contenti e già dopo il gol ha giocato megli". Allegri continua nell'analisi del match. "So perfettamente tuttavia che la squadra non ha fatto una buona partita, i ragazzi sono i primi a saperlo. Abbiamo messo a rischio una vittoria dopo un ottimo inizio, abbiamo fatto tantissimi errori in fase di impostazione e dobbiamo migliorare, fortunatamente usciamo con i tre punti. Sul fronte opposto la situazione di Fabio Pecchia e' sempre più difficile con aperta contestazione dei tifosi nei suoi confronti, nonostante il Verona abbia fornito una buona prestazione.