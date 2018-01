Coppa Italia: il derby di Torino va alla Juve, 2-0 tra le polemiche

La Juve, tra le polemiche, accede alle semifinali di Coppa Italia e si scontrerà contro l'Atalanta. Il derby di ieri allo Stadium è terminato 2-0 in favore dei bianconeri con un gol per tempo. Vantaggio di Douglas Costa al 15' con un mancino all'incrocio dei pali. La reazione del Torino porta al palo di Niang, unico tiro in porta dei granata, ma nella ripresa arriva il raddoppio di Mandzukic.



Proprio questo episodio ha scatenato le ire di Mihajlovic e tifosi. Il tecnico, furibondo con l'arbitro Doveri, è stato poi allontanato. Il casus belli un recupero palla di Khedira, che allunga la gamba e tocca Acquah e poi il pallone. L'arbitro non fischia, l'azione prosegue e Mandzukic segna. Poi Doveri si consulta con il Var: il direttore di gara si dirige così al monitor a bordocampo, ma dopo aver rivisto il replay convalida il gol. Molti dubbi sulla decisione. L'intervento di Khedira sembra chiaramente falloso. Ciò non toglie nulla alla prestazione della Juve, sempre in pieno controllo della partita, contro un Torino che, escludendo il lampo di Niang, non si è mai reso davvero pericoloso.



fm