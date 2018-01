Sammaurese-Romagna Centro 0-1: il derby del vento deciso da un autogol

Al Macrelli si fatica a giocare e lo spettacolo latita, nel finale però Rosini devia nella sua porta il cross di Lo Russo e dà la vittoria agli ospiti. La Sammaurese protesta per il pari annullato a Lucchese nel recupero.

Nel derby Sammaurese-Romagna Centro domina il vento e e nessuno trova lo specchio fino all'85°, poi i giallorossi bucano entrambe le porte. Per loro sfortuna però è buono solo l'autogol di Rosini, che vale agli ospiti lo 0-1. Il Romagna Centro torna a far punti dopo due ko e stacca proprio i rivali odierni, caduti dopo sei risultati utili.



C'è un bel sole ma c'è anche un bel vento, il che stronca ogni velleità di spettacolo; le forti raffiche che si abbattono sul campo rendono assai difficile domare, intuire o anche solo inseguire le traiettorie del pallone. Ne sa qualcosa Cecconi: la punizione di Lo Russo lo pesca ben appostato sul secondo palo, lui però non riesce a indirizzare verso la - vicinissima - porta il colpo di testa.



In avvio è il Romagna Centro quello che riesce a prendere meglio le misure alla situazione, poi, pian piano, cominciano a farsi vivi anche i padroni di casa. Tartabini intercetta un passaggio di Tola per Zamagni, s'invola e scarica a Bonandi, che s'accentra e, dal limite, spara alto. Poi Sarini rinvia senza tener conto del vento e il pallone si ferma in zona Sapucci, sull'assist che segue Brunetti è perfetto nell'anticipare Jogan.



Con la ripresa si rivedono anche gli ospiti: cross di Tola e sponda di Cortesi per Cecconi, il cui rasoterra a incrociare esce appena a lato. Segue il primo intervento di un portiere, con Passaniti che allontana coi pugni la punizione di Lo Russo. La partita sembra pronta per l'archivio al 63°, quando Scarponi riceve in verticale da Bonandi e, dalla distanza, scarica sopra la traversa. Le due squadre tirano i remi in barca e le uniche note arrivano dall'infortunio di Bonandi, appena rientrato da un lungo stop, e dall'allontanamento di Protti, reo di aver protestato per un fallo fischiato a Colley.



Finché, dal nulla, un innocuo cross di Lo Russo trova la testa di Rosini, che nell'appoggiare a Passaniti lo prende in controtempo, infilando la sua porta. La Sammaurese si ritrova a dover inseguire e parte all'attacco, costruendo, nel 3° dei 4' di recupero, l'azione più bella del match: Colley riceve da Nicoli e innesca l'ingresso in area di Venturi, il cui invito al centro deve solo essere spinto in gol da Lucchese. La bandierina però è alzata e la furia dei giallorossi nulla può: l'arbitro annulla per fuorigioco, decretando il colpaccio del Romagna Centro.



