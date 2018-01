Sammaurese-Romagna Centro, le parole di Protti e Campedelli

i due tecnici concordano: con questo vento difficile giocare.

Il tecnico della Sammaurese Stefano Protti si rammarica per la rocambolesca sconfitta e per l'infortunio di Bonandi, ma a qualcosa da ridire sul pareggio annullato, che per lui "era regolare". L'allenatore del Romagna Centro Nicola Campedelli invece riconosce che l'incontro è stato deciso da un episodio ma si rallegra per la buona prova dei suoi, che venivano da due sconfitte immeritate.