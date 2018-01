Il Santarcangelo sogna l'arrivo di Matteo Brighi

Accordo raggiunto tra i gialloblu ed il calciatore, ora serve l'ok del Perugia

Dopodomani, sabato 20 gennaio, riprendono i campionati di serie C. Intanto proseguono le trattative di mercato con il Padova che ha prelevato dal Cesena, l'attaccante Ettore Gliozzi. La Reggiana ha ingaggiato il centrocampista Luca Cattaneo del Brescia mentre Manuel Nocciolini ha lasciato il Parma ed è finito al Pordenone. Si muove anche il Santarcangelo che sta preparando un autentico colpo di mercato. La società gialloblu avrebbe raggiunto un accordo con Matteo Brighi, attualmente al Perugia. L'ex centrocampista del Rimini proverà a svincolarsi dalla società umbra, per tornare subito in Romagna.