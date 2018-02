Cesena-Ternana 4-3

Serie B, posticipo al Manuzzi

Il posticipo della serie B è una partita pazzesca al Manuzzi col Cesena che la fa sua per 4-3. Ternana in vantaggio in avvio con Valjant, ma il grande ritorno del Cesena ha portato alla doppietta di Gabriele Moncini e al gol di Jallow. Prima dell'intervallo ospiti di nuovo in partita con Carretta. Ripresa e nuova partita con Tremolada prima del gol partita bianconero con Schiavone.