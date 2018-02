Serie D: Matelica, e Vis Pesaro fanno il pieno. Il San Marino centra la quinta vittoria consecutiva in trasferta

Nessun problema per la capolista per liquidare il fanalino di coda Nerostellati. Tris del Matelica firmato da Malagò, D'Appollonia e dal capocannoniere del campionato Magrassi. Matelica che mantiene tre punti di vantaggio sulla Vis Pesaro. La formazione di Riolfo in rimonta riesce ad avere ragione di un'ottima Jesina, in vantaggio dopo appena 1 minuto con l'ex San Marino Magnanelli. Il pareggio è di Rossoni. Nella ripresa Cruz opera il definitivo sorpasso. Vis che resta in scia Matelica. Al terzo posto sale l'Avezzano capace di rifilare un poker all'Agnonese. Il brasiliano Do Santos in apertura per il vantaggio della squadra di Giampaolo. Il raddoppio porta la firma di Menna. E' sempre il brasiliano Do Santos a chiudere la pratica segnando lo 0-3 al termine del primo tempo. Per la squadra di Pino Di Meo il goal che in qualche modo poteva riaprire l'incontro è di Santoro. Il rigore realizzato da Pellecchia fissa il punteggio. A Agnone, Avezzano batte Agnonese 4-1. Bene anche il Castelfidardo al quale basta il goal di Calabrese per battere l'Aquila e mantenersi dentro alla griglia play off. L'ultimo posto disponibile per l'appendice del campionato è occupato dalla Vastese, in netta difficoltà in questo girone di ritorno. La formazione di Colavitto crolla anche a Monticelli, nonostante il vantaggio con Leonetti. Nella ripresa Castellana, Galli e ancora Castellana mettono a nudo gli attuali limiti della Vastese. Monticelli batte Vastese 3-1. Quinta vittoria consecutiva esterna del San Marino, che va a vincere 3 a 1 a Fabriano. Cresce la Recanatese capace di rifilare un tris al Francavilla a proprio domicilio. Guida, Falomi e Pera. Sono i soliti noti a dare la spinta verso la salvezza diretta alla squadra di Alessandrini. Ben sei goal tra San Nicolò e Campobasso. Apre per il Campobasso il goal di Del Duca. Il pareggio del San Nicolò è di Liguori su calcio di rigore. Il San Nicolò opera il sorpasso con Bontà. Il pareggio dei molisani è ancora opera di Del Duca doppietta per lui. Il rigore di Balestrieri per il 2-3 che diventa 2-4 grazie a Kargbo. A San Nicolò Teramo, Campobasso batte San Nicolò 4-2



L.G