Champions League: termina 1-1 Chelsea-Barcellona

5-0 tedeschi a Besiktas dal Bayern Monaco

Nell'andata degli ottavi di Champions League, Chelsea e Barcellona pareggiano 1-1 e rimandano il discorso qualificazione al Camp Nou il 14 marzo. A Stamford Bridge il grande protagonista della serata è Willian, che colpisce due pali e segna il gol dell'1-0 al 62'. A salvare il Barcellona ci pensa Messi al 75', ma l'errore di Marcos Alonso è davvero grave: la Pulce sfata un tabù, visto che in 8 precedenti non aveva mai segnato ai Blues.

Nell'altro match della serata il Bayern Monaco mette più di un piede nei quarti di finale di Champions. I tedeschi hanno travolto in casa per 5-0 i turchi del Besiktas che, al ritorno - per passare il turno - dovranno compiere un miracolo, ma soprattutto segnare tanti gol.