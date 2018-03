Morte Davide Astori, il mondo del calcio e non solo è sconvolto: le reazioni

A Genova il Ferraris in piedi applaude il capitano



Malagò in conferenza stampa: "Tragedia assurda, Sono vicino alla compagna Francesca, con cui Davide ha avuto una bambina che ora ha due anni. Il nostro mondo è profondamente colpito da quanto successo. Le parole stanno a zero, la decisione di rinviare la giornata è quella giusta"



FIGC, un minuto di raccoglimento su tutti i campi di calcio



UEFA, sincere condoglianze per improvvisa scomparsa



Rinviate anche le partite di Serie B, di oggi e di domani



Prandelli: "Provo un grande vuoto"



Cordoglio Milan, un ragazzo innamorato del calcio



Totti: "Incredulo per questa tragedia"



Cagliari Calcio: "Con noi hai realizzato i tuoi sogni"



Buffon: "Ciao Asto, eri l'espressione migliore di un mondo antico"



Basket: un minuto di silenzio su tutti i campi,



Petrucci: "Pallacanestro si tringe intorno alla famiglia"



Condoglianze alla famiglia da: Udinese, Juventus, Milian, Napoli



Lieve malore per Lopez,



Al Ferraris, Giulini non riesce a parlare, in lacrime Perin



Borja Valero: "Non posso e non voglio crederci



Vecino: ""Riposa in pace Asto! Resteranno sempre nel mio cuore i momenti vissuti assieme"



L'Arcivescovo di Firenze, Cardinale Giuseppe Betori: "La chiesa fiorentina vicina alla famiglia e alla società"



Allegri: "Allenarlo un privilegio mancherà a tutti"



Gian Piero Ventura: "Stravolto per perdita umana e sportiva, Davide era un ragazzo d'oro e un calciatore di qualità"



I tifosi viola: "Ciao Capitano sarai per sempre con noi"



Udinese, Pozzo "Siamo vicini alla famiglia, alla Fiorentina e agli sportivi. Quando torneremo a giocare lo faremo anche per lui'"



FIGC Roberto Fabbricini: "Davide era una persona che ha dato tanto al calcio italiano. In Figc Davide è considerato uno di famiglia, siamo tutti costernati"



Cappellano Fiorentina: "Era persona meravigliosa. Sono molto scosso, Davide era veramente un grande amico"



Save the Children, Claudio Tesauro: "Siamo attoniti di fronte alla tremenda notizia, Davide Astori ci ha sempre supportati con entusiasmo