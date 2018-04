Poker per l'Inter contro il Cagliari

L'Inter stravince contro il Cagliari, con un netto 4-0.



Partita facile per i nerazzurri, che passano in vantaggio già dal terzo minuto con la punizione di Cancelo. Il Cagliari non riesce a reagire e gli altri tre gol vengono segnati da Icardi, Brozovi e Perisic.



Icardi con il suo gol segna la sua venticinquesima rete in campionato, arrivando così al record personale.