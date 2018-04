Rimini: Grassi propone l'azionariato diffuso

Il presidente del Rimini calcio Giorgio Grassi ha proposto l'azionariato diffuso per la società biancorossa.



"Mi auguro che questa idea venga accolta - ha detto il numero 1 del Rimini - se non ci sarà interesse non potrà più essercene neppure da parte nostra. Al momento sono tre gli imprenditori che hanno risposto presente". Si tratta di Lucio Paesani, patron del Coconuts e presidente del Consorzio Rimini Porto, Quinto Protti, titolare del centro stampa Digital Print e del quotidiano La Serenissima e Orfeo Bianchi, numero uno della Rimini Residence.



Su passato, presente e futuro del Rimini calcio, Palmiro Faetanini ha intervistato proprio Giorgio Grassi. La versione integrale dell'intervista la potrete ascoltare domenica alle 19.15, nel consueto approfondimento sportivo. Ora sentiamone una breve anticipazione.