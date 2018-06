Ancora Diego Costa, Spagna batte 1-0 l'Iran

Le Furie Rosse soffrono ma raggiungono il Portogallo in vetta al Gruppo B: sorpassati proprio gli asiatici.

Gruppo B, Gruppo Bomber. Diego Costa risponde a Cristiano Ronaldo e - per quanto in maniera fortuita - segna ancora, permettendo a una Spagna non proprio spumeggiante di vincere 1-0 con l'Iran. Ora a guidare il girone sono le due iberiche, che hanno un punto in più degli asiatici.



Dopo un primo tempo senza troppi sussulti, in avvio di ripresa la Spagna alza il ritmo, con Piqué stoppato sulla linea e Beiranvad che ferma Busquets e Vasquez. Poi, al 54°, il gol vittoria: giocata di Iniesta e servizio in area per Diego Costa, Rezaeian prova a spazzare ma calcia addosso al centravanti dell'Atletico, col pallone che rimbalza in rete.



Un guizzo che non rende meno sofferta la serata della Spagna, perché gli asiatici non si arrendono: punizione di Rezaeian per il destro di Ezatolahi, De Gea è battuto ma è in fuorigioco e non se ne fa nulla. Taremi ci riprova quando Amiri va via a Piqué con un numero e mette in mezza, il suo colpo di testa però è alta d'un soffio e per le Furie Rosse sono tre punti.