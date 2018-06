Il San Marino Calcio e la questione campo: "Attendiamo risposta del CONS"

Dopo la mancata concessione dello Stadium da parte della FSGC, il club rischia di rimanere senza uno stadio per le gare interne: entro il 13 luglio va depositata la domanda di iscrizione alla Serie D.

Con un post sulla sua pagina Facebook, il San Marino Calcio ha fatto il punto sulla querelle con la Federazione sammarinese. Soffermandosi sul tema del campo e sulla necessità, al momento, di doversi cercare uno stadio fuori confine per le gare interne, vista la mancata concessione dello Stadium da parte della FSGC: "Senza uno stadio omologato per la serie D, il club non potrà partecipare al campionato della prossima stagione.... non ci resta che attendere l’esito della richiesta ufficiale inoltrata al Comitato Olimpico e sperare che nel frattempo, un lume di buonsenso e riconoscenza arrivi dall’alto. Il 13 luglio 2018 sarà l’ultimo giorno utile per depositare la domanda d’iscizione al prossimo campionato e per il San Marino Calcio potrebbe rappresentare una linea di confine per la propria esistenza".