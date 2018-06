La Roma di Francesco Baldini vince il tricolore

Il tecnico toscano, che risiede San Marino, ha conquistato il campionato italiano under 17.

Nella finale, giocata al Benelli di Ravenna, i giovani giallo-rossi hanno battuto per 3-2 l'Atalanta che era passata per due volte in vantaggio. A 10 minuti dal termine il gol di Bucri che ha regalato alla squadra di Francesco Baldini il titolo tricolore.