Calciomercato: Andrea Venturini è un giocatore del Rimini



Il Rimini ha perfezionato l'accordo con Andrea Venturini, classe '96. Nelle ultime due stagioni il difensore ha militato nel Ravenna, in D e poi in Serie C, per un totale di 66 gettoni di presenza e 2 reti. Nella stagione 2015-16, dopo una parentesi a Santarcangelo, il passaggio al Romagna Centro in Serie D dove ha collezionato 14 presenze in campionato. Venturini ha sottoscritto con il Rimini un contratto biennale.