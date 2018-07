C'è la firma, Sarri al Chelsea per 3 stagioni

Dopo una lunga attesa, l'annuncio. Maurizio Sarri è a Londra: l’allenatore toscano è il nuovo manager del Chelsea per le prossime tre stagioni.



Il contratto è valido fino al 202. Sarri, 59 anni, approda in Premier dopo una lunga carriera cominciata nel 1990 nei dilettanti. Nel 1999 poi decide di dedicarsi al calcio a tempo pieno e lascia il lavoro in banca.



Con la Sansovino inizia nel 2000 l’avventura nei professionisti. La svolta matura a Empoli, portato in A nella stagione 2013-2014. Nella stagione del debutto nella massima serie, l’Empoli di Sarri si salva con quattro giornate di anticipo e s’impone all’attenzione generale per la qualità del suo gioco.



r.c.