Juventus: CR7 già a Torino, domani la presentazione

A Torino è scattata la CR7- mania, e non finirà certamente qui. Il capoluogo piemontese è in fermento, la città è in fibrillazione per la presentazione di domani dell'asso portoghese.

Niente festa in stile “hollywoodiana” allo Stadium, come si ipotizzava nei giorni successivi all'ufficialità, perchè è vero che il 5 volte pallone d'oro “rovescia” il mondo calcistico, ma non stravolgerà il consueto stile Juve, fatto di sobrietà.

CR7 è atterrato da poco all'areoporto di Caselle e alle 11.30 sosterrà le visite mediche al Jmedical. Nel pomeriggio, attorno alle 16, l'attaccante arriverà alla Continassa, il nuovo centro sportivo bianconero.

La conferenza di presentazione sarà allo Stadium alle 18.30 poi Cristiano Ronaldo tornerà in Grecia per ultimare le vacanze.



La Juventus ha fatto una scommessa, anche e soprattutto a livelli di costi, e l'effetto Cristiano Ronaldo non si è fatto attendere. E se il buongiorno si vede dal mattino, la scommessa probabilmente verrà vinta. Cinque ogni 10 minuti: è questo il ritmo con cui vengono stampate le maglie di CR7 nei diversi Juventus Store.

Coda non solo per le maglie ma anche per gli abbonamenti: sono tantissimi i tifosi juventini che hanno assalito lo Stadium per rinnovarlo con un possibile aumento del 30% circa.

L'entusiasmo e la ancora incredulità dei tifosi bianconeri si vede fuori dallo stadio con tutti che chiedono una unica cosa a Cristiano: la maledetta Coppa dalle Grandi Orecchie.



Alessandro Ciacci