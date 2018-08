L'Atletico Madrid alza la Supercoppa Europea

Il dopo CR7 inizia male per il Real Madrid che cede sotto i colpi dei cugini dell'Atletico. Il march di Supercoppa termina, ai supplementari, 4-2 in favore degli uomini di Simeone. Il Real fallisce così l’aggancio in testa all’albo d’oro a Barcellona e Milan.



Pronti-via e Diego Costa fa esplodere lo stadio. Su un lancio lungo dalle retrovie, si lancia da solo di testa, con Sergio Ramos prima e poi Varane che lo lasciano fare, e calcia un destro violentissimo da posizione molto defilata. Il pareggio del Real, al 27’, arriva da destra. Bale vola sulla fascia e mette in mezzo dove Benzema non si fa pregare e di testa infila Oblak. C'è poi equilibrio, spezzato solo da un calcio di rigore: su un calcio d'angolo Juanfran salta in maniera scomposta e colpisce col braccio in area. Dal dischetto e Sergio Ramos a segnare il 2-1. I Colchoneros non mollano e agguantano il pareggio con rabbia e tanto ordine tattico. Marcelo la perde malamente sull'out di destra, Juanfran ne approfitta per servire Correa che rifinisce per Diego Costa. Da due passi il brasiliano non può sbagliare. È pareggio e quindi supplementari.



Nell'extra-time è ancora una disattenzione della retroguardia del Real a favorire Thomas che serve al centro per il meraviglioso sinistro al volo di Saul Niguez. Real che va in confusione totale e che subito dopo subisce addirittura la quarta rete: Diego Costa ispira, Vitolo serve sull’arrivo di Koke che in diagonale buca ancora Keylor Navas. L’Atletico solleva con merito la Supercoppa, la terza della propria storia dopo quelle del 2010 e del 2012.



fm