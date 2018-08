Clamoroso a Torino, Marchisio lascia la Juventus

Claudio Marchisio non è più un giocatore della Juventus. Il centrocampista, finito fuori dai titolari e non più al centro del progetto tecnico, ha rescisso il suo contratto. 32 anni, 25 dei quali passati alla Juventus, Marchisio ha rinunciato ad un accordo che lo legava per altre 2 stagioni al club bianconero. I primi rumors parlano di un finale di carriera nella MLS. Già durante lo scorso anno, Marchisio era stato seguito dai Montreal Impact. Il calciatore ha salutato i tifosi con un post su Instagram, la Juventus con un lungo comunicato sul sito ufficiale.



Questo il suo commento su Twitter