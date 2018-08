Mondiale Under 20 Femminile: Francia e Spagna accedono alle semifinali

Francia di rigore sulla Corea del Nord. Il risultato si sblocca poco prima della mezz'ora quando Baltimore scende a sinistra mette in mezzo, la coreana P.Ri braccio staccato dal corpo e tocco netto. Calcio di rigore evidente trasformato da Delabre. Nonostante qualche occasione il risultato non cambierà più è dunque le padrone di casa ad accedere alla semifinale del mondiale under 20.



Nell'altra sfida quella tra Spagna e Nigeria, ad avere la meglio sono le iberiche che sbloccano con il sinistro di Aitana Bonmati. Sinistro angolato e impossibile da intercettare per il portiere nigeriano Nnadonzie. Portiere della Nigeria inguardabile in uscita, dal fallo scaturisce una punizione che l'autore del goal Bonmati scarica sulla traversa. La sfera rimbalza proprio sulla linea. Eva Maria Navarro lanciata verso la porta, in questo caso è tempestiva ed efficace l'uscita della Nnadonzie. Il raddoppio Spagna arriva al termine del primo tempo con Patricia Guijarro brava ad incunearsi in area e battere a rete. Nella ripresa la Nigeria accorcia le distanze con Efith. Ma non basta. Spagna in semifinale, Nigeria eliminata



L.G