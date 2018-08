Mestrovic: resto al Santarcangelo

In una lettera aperta, il presidente dei gialloblu conferma che resterà alla guida della società romagnola

Ai miei giocatori dico sempre di scendere in campo con la mente lucida e il cuore caldo ma in questa circostanza è difficile tenere insieme le due cose.

Razionalmente, per tutto quello successo dal mio arrivo, dovrei lasciare il Santarcangelo e il calcio italiano. Emotivamente mi sento legato alla città e al Club: insieme abbiamo sofferto tanto per le ingiustizie subite. In me prevale il cuore caldo: resto alla guida del Santarcangelo Calcio anche perché nella mia vita non mi sono mai arreso davanti alle difficoltà. Questa sarà una stagione dedicata soprattutto alla bonifica e alla messa in sicurezza della società percorrendo tutte le strade necessarie per difendere il Club. Nei prossimi giorni capiremo in quale categoria dovremo giocare. Nonostante tutto abbiamo ancora grande fiducia nella giustizia italiana e siamo convinti che il Santarcangelo meriti di giocare in Serie C: il campionato che ha difeso sul campo. Andremo avanti contro tutto e tutti nel rispetto di un Club che nei prossimi anni festeggerà il centenario ed esisterà anche dopo Ivan Mestrovic.