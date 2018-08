Mondiale U20 Femminile: il Giappone è campione del mondo

Il Sol Levante è in festa, Giappone campione del mondo. Spezzata l'egemonia di Stati Uniti, Germania e Corea del Nord, le uniche vincitrici del Mondiale Femminile U20 prima di questa edizione francese.

Che a vincere sarebbe stata una novità si sapeva già dalla vigilia: Spagna-Giappone era infatti una prima volta per entrambe le squadre. Il miglior risultato delle due erano state le semifinali raggiunte dalle nipponiche in due occasioni mentre le iberiche non erano andate oltre un quarto di finale.

Spagna e Giappone erano arrivate all'ultimo atto anche grazie alle due migliori giocatrici del mondiale transalpino: Patricia Guijarro, capocannoniere della competizione, e Saori Takarada, 5 gol e tanti assist nella strada verso la finale.

A far la differenza però è stata solo la numero 11 della squadra di Ikeda.



Monologo Giappone nella prima fase: Hinata Miyazawa prende la mira dai 20 metri, palla sotto la traversa e per Coll nulla da fare, al 38' è 1-0.

Il copione non cambia nella ripresa: grande azione in verticale delle giapponesi, triangolo ad ampio respiro tra la Ueki e la Takarada con quest'ultima che la mette in buca d'angolo e regala mezzo mondiale alle nipponiche.

Speranza che diventa realtà, certezza e trionfo 8 minuti dopo: la Takarada scherza con il diretto marcatore, appoggio con l'esterno per l'accorrente Nagano che di prima realizza uno dei gol più belli del mondiale, 3-0 e Spagna in ginocchio che si regala solamente il gol della bandiera con l'Andujar che raccoglie uno spiovente dalla destra e di prima batte il portiere per un gol bello, ma inutile ai fini del risultato.



Nella finalina per il terzo e quarto posto l'Inghilterra fa lo scherzetto alla Francia padrone di casa e sale sul podio: ai 90 minuti è 1-1 con il vantaggio firmato Stanway e l'immediato pareggio dal dischetto della Laurent. Ai rigori però è un'altra storia, la Allen segna quello decisivo e le Tre Leonesse tornano a casa con la medaglia di bronzo.



Alessandro Ciacci