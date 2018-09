Coppa Italia: Sammaurese - San Marino 1-0

Al 93° passa il turno la Sammaurese con un goal dell'ex Errico Il San Marino gioca una buona partita, fallisce diverse occasioni nella ripresa poi subisce la beffa finale

Nel recupero, quando i due portieri si stavano preparando per i calci di rigore, arriva la vittoria per la Sammaurese e la beffa per il San Marino. Il goal, rocambolesco, porta la firma di Simone Errico tra l'altro ex San Marino così come Liborio Zuppardo, entrambi sul Titano non hanno brillato.

Questo il finale che permette alla formazione di Mastronicola di passare il turno quando sembrava ormai imminente la lotteria dei calci di rigore. La partita tutto sommato equilibrata ma le migliori occasioni le ha avute la squadra di Simone Muccioli. L'ex tecnico del Rimini a fine partite ha lasciato gli spogliatoi dimenticando di passare in sala stampa. Evidentemente il boccone troppo amaro gli ha seccato la gola, non proprio un comportamento esemplare agli albori della stagione. Si rifarà. E' la Sammaurese a sfiorare il vantaggio poco prima della mezz'ora: Soumahin sulla sinistra, pronto il cross Louati di contro balzo e la sfera si alza sopra la traversa. Poco dopo bene Santoni nel corridoio per l'ex Errico, buona la scelta di tempo del diciottenne Alessio Pozzi. Il San Marino del primo tempo è tutto in questo tiro di Tamagnini alto sopra la traversa.



Ripresa: Matteo Gasperi, prende in mano il San Marino, il sua assist per l'ex Santarcangelo Gavoci che da quella posizione doveva e poteva fare meglio. Dall'altra parte tiro cross di Louati per Zuppardo che arriva con un attimo di ritardo. Il finale è tutto del San Marino, oggi in maglia gialla. Sull'uscita di Baldassarri, Elia Donati calcia a porta vuota ma la conclusione non è precisa. Ci prova Vassallo, il centroavanti spreca da buona posizione. L'ultima opportunità capita al migliore in campo Matteo Gasperi: azione personale che lo porta al tiro, una deviazione provvidenziale a strozzargli l'urlo in gola. Quando i rigori ( la Coppa Italia di Serie D non prevede i supplementari) sembravano ormai cosa fatta, la beffa per la squadra di Muccioli arriva al 92esimo. Punizione di Scarponi, la sfera non viene pulita, Errico conclude verso la porta Mazzotti tocca e spiazza Pozzi. Sammaurese al prossimo turno, San Marino fuori dalla Coppa Italia, ma l'impressione è quella di una squadra svecchiata, più frizzante, alla quale manca solo un pizzico di esperienza. Ma siamo solo ad inizio stagione. A San Mauro Mare, Sammaurese batte San Marino 1-0



Lorenzo Giardi



Alessandro Mastricola (Allenatore Sammaurese) – Matteo Gasperi (Centrocampista San Marino)