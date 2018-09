Presentato il San Marino, Mancini: "Mancano due o tre giocatori d'esperienza. Nel D senza romagnole? L'abbiamo presa male"

"Ci usano e ci gettano in base alle esigenze di questa lega di dilettanti" dice il presidente biancazzurro. E sull'addio dell'allenatore Aiello, sostituito da Muccioli: "Mi ha comunicato che voleva ricollocarsi al Nord, gli auguro per un'altra squadra".

Presentata questa mattina la rosa del San Marino Calcio per la stagione 2018-19, nella quale i Titani torneranno nel Girone D di Serie D. Ma nel quale non troveranno le altre squadre romagnole, tutte spostate nel Girone F, quello che, ironia della sorte, ha ospitato il San Marino nell'ultimo biennio. "L'abbiamo presa male - ammette il presidente Luca Mancini - dopo due anni in quel girone molto duro e con trasferte impronunciabili ci eravamo illusi che tutte le romagnole potessero giocare assieme. Sarebbe stato bello e affascinante fare sei o sette derby, sia per lo spettacolo che per il contenimento dei costi e per le motivazioni. Ci usano e ci gettano in base alle esigenze di questa lega di dilettanti e prendiamo atto di dover fare un girone diverso dalle romagnole.



Si parte con l'obiettivo salvezza, con una squadra quasi pronta, ma da puntellare con un po' di esperienza. "Per fortuna il caos del calcio italiano ci ha permesso di recuperare il tempo perduto - dice Mancini - la costruzione della squadra procede regolarmente: mancano due o tre figure, magari con un po' più di esperienza".



Mancini torna anche sull'addio di Aiello, dimessosi da allenatore dei titani ancor prima dell'inizio della stagione e sostituito da Muccioli: "devo ringraziarlo per averci dato una mano in questo caos iniziale, con tanti ragazzi che venivano e provavano. Mi ha comunicato che per motivi personali voleva ricollocarsi al nord, gli auguro magari che la motivazione sia un'altra squadra. Abbiamo preso atto e abbiamo perfezionato l'accordo con Muccioli, del quale sono molto contento".





Rosa molto giovane e ampiamente rivoluzionata, composta da 21 giocatori: 6 i reduci dello scorso campionato, ossia gli attaccanti Zeqiri e Rrasa, il centrocampista Evaristi e i difensori Mingucci, Tamagnini e Cevoli. Cevoli che, insieme a D'Addario, Grandoni e Simone Benedettini va a formare un pacchetto difensivo già visto nell'Under 21, il che fa del San Marino attuale una squadra molto più sammarinese del solito.



Nel video le parole del presidente del San Marino Calcio, Luca Mancini.