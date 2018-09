Ufficiale, la Serie B resta a 19 squadre. Frattini: "Ho votato contro"

Niente ripescaggio per le cinque aspiranti, ora anche la Serie C può procedere con composizione dei gironi e calendari. Una decisione sofferta: 3 voti contro 2, tra i contrari anche il presidente del Collegio.

La sentenza che il calcio italiano ha atteso tutta un'estate è arrivata: la Serie B resta a 19 squadre. Lo ha sentenziato poco fa Il Collegio di Garanzia del Coni, terzo e ultimo grado della giustizia sportiva. Nulla da fare per Novara, Catania, Siena, Ternana e Pro Vercelli, che speravano nel ripescaggio e invece rimangono in Serie C. Serie C che, a questo punto, può procedere con composizione dei gironi e stesura dei calendari.



Una decisione tutt'altro che condivisa: 3 voti favorevoli e 2 contrari, col presidente del Collegio Franco Frattini che si è schierato con questi ultimi. "Ho votato contro - spiega - per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro la decisione presa a maggioranza".