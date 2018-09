Serie C con 7 turni infrasettimanali, Imolese - Ravenna il 26 dicembre

Tra una settimana esatta scatta il campionato di serie C 2018/2019. Solo ieri la compilazione dei gironi, oggi la composizione dei calendari. Il 19 settembre è in programma la prima giornata, ma con la possibilità per le società di accordarsi per anticipare anche a domenica 16 la partita. Ecco il programma della prima giornata di serie C per il girone B:

Fermana-Virtusvecomp Verona

Gubbio-Ravenna

Imolese-Albinoleffe

Vicenza-Giana Erminio

Monza-Feralpisalò

Pordenone-Fano

Sambenedettese-Renate

Sudtirol-Teramo

Ternana-Rimini

Triestina-Vis Pesaro



Il Girone C si giocherà il sabato, fino a novembre, con i turni infrasettimanali al martedì. Poi toccherà al girone B anticipare mentre da marzo a maggio toccherà al girone A. Si giocherà tanto, anche in mezzo alla settimana, in programma ben 7 turni infrasettimanali. Con ben 6 giornate di campionato nel solo mese di dicembre. In campo anche il 26 dicembre.



Tra le date da ricordare il 21 ottobre per il derby Imolese – Rimini all'ottava giornata. Alla 12' Ravenna – Rimini e proprio il 26 dicembre, ultima di andata, il terzo derby romagnolo tra Imolese e Ravenna. Ultima giornata della stagione regolare il 5 maggio 2019.