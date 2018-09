Serie C: tutti i gol del Girone B

Serie C: l'ambiziosa Feralpi cade a Monza. Il Renate sbanca Sanbenedetto. Tra stasera e domani si chiude la prima giornata

Subito sorprese nella prima giornata di serie C delle quali parleremo tra poco. La Fermana fa subito capire alla neopromossa Vecomp Verona cosa significa la serie C. Il difensore centrale Scrosta scarica dentro in mischia su azione susseguente a calcio d'angolo. Molto molto bello il raddoppio sempre nel primo tempo: lancio centrale Cognigni fa una gran sponda di testa per Lupoli che con un preciso sinistro batte Sibi. A Fermo, Fermana batte Virtus Vecomp Verona 2-0. Davanti a quasi 10 mila spettatori il nuovo Vicenza di Renzo Rosso parte con un pareggio senza reti con la Giana Erminio. Partita equilibrata e con poche occasioni da rete. I biancorossi di Colella hanno fatto intravvedere margini di miglioramenti. A Vicenza, Vicenza – Giana Erminio 0-0. Cade in casa la Sambenedettese dell'ex Gubbio e Bassano Magi contro il solito Renate ieri di Cevoli oggi di Brevi capace di andare a sbancare il Riviera delle Palme. Simonetti lavoro straordinario a destra, per Gomez è un gioco da ragazzi appogiare in rete di testa. 80% merito di Simonetti questo goal arrivato alla mezz'ora del primo tempo. Difesa rossoblu ancora in vacanza e presa d'infilata con lo sfondamento al centro da Piscopo, il portiere della Samb Sala non benissimo. A Sanbenedetto del Tronto. Renate batte Sambenedettese 2-0. Il Monza che profuma già di vecchio Milan piega l'ambiziosissima FeralpiSalò di Domenico Toscano ieri assente, in panchina il secondo Michele Napoli. Il goal che ha sbloccato la partita porta la firma di Sasha Cori. L'ex Santarcangelo di testa batte Livieri. A Monza, Monza batte FeralpiSalò 1-0. Dividono la posta Gubbio e Ravenna. Vantaggio dei padroni di casa con De Silvestro. Pareggio giallorosso in mischia di Nocciolini. A Gubbio. Gubbio – Ravenna 1-1. Sud Tiol – Teramo questa sera alle 18. Domani Imolese – Albinoleffe alle 18.30. Pordenone – Fano e Triestina – Vis Pesaro alle 20.30



