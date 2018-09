Serie B: il Tar boccia se stesso

Con una decisione senza precedenti, il Tar del Lazio smentisce se stesso e sospende il decreto che aveva emesso sabato scorso accogliendo il ricorso di Pro Vercelli e Ternana. In sostanza, il tribunale ha accolto le istanze di revoca presentante da Figc e Lega di serie B, dichiarando inammissibili i ricorsi sul format della Serie B e improcedibili quelli sulle eventuali squadre ripescate. Al momento, il campionato prosegue a 19 squadre come aveva deciso il Collegio di Garanzia del Coni. Il prossimo appuntamento è per il 26 settembre quando il Tar si riunirà per compiere, si spera, la scelta definitiva.