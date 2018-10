Altro ribaltone al Tar: Ternana in B, il recupero col Rimini non si gioca

Con una clamorosa sentenza del Tar Lazio che in tarda mattinata ha accolto il ricorso della Ternana contro la modifica delle norme che hanno comportato la riduzione da 22 a 19 squadre del format della Serie B e bloccato i ripescaggi. In adesione del ricorso del club umbro al Tar sono andati a giudizio anche Siena, Novara e Pro Vercelli. Ora la Figc dovrà disporre il reintegro in B degli umbri che hanno già disputato cinque gare nel campionato di Serie C. Ternana-Rimini prevista in serata non si giocherà