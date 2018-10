Ugo Russo: "oggi il calcio è solo business e non è più possibile raccontarlo con i sentimenti"

A San Marino per presentare il suo libro "Quanto erano belli gli anni Sessanta" il giornalista Ugo Russo sarò ospite della trasmissione Close Up con il direttore Carlo Romeo in onda domani alle 17:40. La presenza nei nostri studi di uno degli storici radiocronisti di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”.