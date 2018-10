Serie B a 19 squadre, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso della Lega contro il TAR

Ora il caos che sta investendo Serie B e C è totale. La Lega di Serie B ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio: richiesta accolta, se ne riparlerà il prossimo 15 novembre.

Durissima la presa di posizione del presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata. Il numero uno della serie cadetta si è scagliato contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per il caos che sta coinvolgendo Serie B e Serie C. E' di qualche giorno fa la notizia che il Tar del Lazio ha emesso una sentenza che ha bocciato il format a 19 squadre, con la quale la Serie B è partita il 24 agosto, riaprendo la possibilità di tornare a 22 dopo quasi due mesi dall'inizio della stagione.



Così, in un' assemblea d'urgenza convocata a Milano, la Lega di B ha deciso di depositare al Consiglio di Stato un'istanza con richiesta di un provvedimento che blocchi la decisione del Tar: richiesta che è stata accolta, con la prossima discussione collegiale fissata per il 15 novembre, rinviando dunque tutto alla prossima puntata.

Solo a quel punto si conoscerà il destino di quelle squadre che sono ancora a cavallo tra la seconda e la terza serie italiana.

Diametralmente opposti i casi di Virtus Entella e Ternana; i liguri ancora non hanno esordito nemmeno in Serie C, mentre i rossoverdi hanno già giocato 5 partite nel girone B, nonostante il ricorso di ripescaggio sia stato accolto dal TAR, e domenica non giocherà contro la Sambenedettese. Stessa sorte anche per altre 5 squadre: la Lega PRO, infatti, ha sospeso fino a data da determinarsi anche le gare di Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena e Viterbese.



