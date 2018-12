Il Bologna conferma Inzaghi, tifosi contro Di Vaio

La curva contesta la dirigenza e si dice pronta a scioperare

Filippo Inzaghi è ancora l'allenatore del Bologna. La buona prestazione esterna contro il Napoli – dove i rossoblù sono comunque usciti sconfitti – basta al tecnico per rimanere in sella e ottenere nuovamente la fiducia della società.



Sono però i tifosi a farsi sentire, scagliandosi contro la dirigenza. Ce l'hanno in particolare con Marco Di Vaio."La strada di questo personaggio deve separarsi da quella del nostro glorioso club, della nostra città, della nostra curva", si legge in un comunicato. S'invita inoltre il presidente a licenziare l'ad Fenucci e il ds Bigon.



"Siamo pronti a lasciare vuoto il nostro settore in vista del match di Coppa Italia con la Juventus. Il tempo delle chiacchiere e dei comunicati finisce oggi; da ora agiremo per il bene del Bologna. Vi consigliamo – intima la tifoseria - di fare lo stesso”.