Serie C, comincia il mercato: Monza scatenato, Rimini in cerca di rinforzi

Teramo e Fano ingaggiano gli svincolati Giorgi e Scardina.

Se Ravenna e Imolese stanno in altura e devono solo puntellare la rosa, il Rimini si ritrova con un misero +2 sui playout, così al Neri preparano le porte girevoli. In primis in uscita: risolti i prestiti dei centrocampisti Badjie – che torna all'Atalanta – e Battistini, di rientro a Forlì ma sul taccuino, tra le altre, di San Marino e Santarcangelo. Ai saluti anche tre protagonisti della promozione - Buonaventura, Cicarevic e Variola - e altri elementi poco utilizzati come Cavallari, Buscè – pure lui nel mirino dei clementini – e Cecconi. Ci sono poi i giovani Arlotti e Guiebre, che si stanno confermando importanti e sono richiesti in Serie B, anche se l'obiettivo del club è quello di trattenerli. Sul fronte entrate, in difesa si puntano il terzino Nava – pure lui dell'Atalanta, ma in prestito all'ormai fallito Pro Piacenza – e il centrale Ceccaroni, al Padova ma di proprietà dello Spezia. Davanti invece si puntano De Sena – ieri bomber a Ravenna, oggi poco prolifico in quel di Bisceglie – e Cori, cercato anche da Gubbio e Arzachena.



Sul lato felice della Romagna, Ravenna e Imolese hanno un obiettivo comune, l'attaccante del Padova Chinellato. I giallorossi sono interessati anche a due giovani scuola Inter: il centrocampista Esposito, che milita nella primavera della Spal, e il difensore Della Giovanna, attualmente al Sudtirol. I rossoblu invece dovrebbero salutare il centrocampista Rinaldi – di ritorno all'Atalanta – e il portiere Zommers, a patto però di trovare un sostituto under. La casella over lasciata libera da Jokic sarà infatti occupata da un giocatore di movimento: in lizza, oltre a Chinellato, il centrocampista del Livorno Gemmi.



Ma il vero protagonista del mercato sin qui è il Monza, in piena rivoluzione dopo il deludente girone d'andata. In attacco, dopo Chiricò arrivano Ettore Marchi del Gubbio e del duo della Cremonese Brighenti-Marconi: a fargli spazio, il già citato Cori e Jefferson, seguito da Pordenone e Pistoiese. In difesa invece ecco Bearzotti, in prestito dal Verona.



Bel colpo del Teramo che aggrega il centrocampista Giorgi, reduce da 12 stagioni tra Serie A – con Siena, Novara, Palermo, Cesena e Atalanta – e B. E sempre in tema di svincolati il Fano si è assicurato l'attaccante Scardina, liberatosi d'ufficio dal Pro Piacenza e già al lavoro coi granata.



RM