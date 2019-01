Serie D: il San Marino sconfitto per 2 a 1 sul campo della Pergolettese

Dopo sette utili consecutivi cade il San marino contro la Pergolettese

Il San Marino alla prima del 2019 vuole confermare quanto di buono fatto vedere nell'ultima parte del 2018. I segnali però non vanno in quella direzione: Marconi interviene su Morello per il direttore di gara ci sono gli estremi per concedere la massima punizione trasformata da Franchi. Sono trascorsi solo 5 minuti. I Titani hanno la forza di riprendersi subito: Marconi al cross, deviazione di testa di Bakayoko, si coordina Matteo Gasperi, che rovescia anche sotto alle gambe di Stucchi. Al 12esimo è 1-1 grazie al bel gesto tecnico del capitano. Sempre Marconi protagonista proteste per un suo tocco di braccio. Distanza molto breve e braccio comunque attaccato al corpo; l'arbitro lascia correre. Minuto 34. La Pergolettese attacca sempre a sinistra, arriva il traversone, Okiere Gullit di testa, Pozzi in tuffo si oppone ma non può nulla sul secondo tocco ravvicinato. Non un buon piazzamento per la difesa del San marino, una delle meno battute del torneo. Dall'altra parte su palla inattiva: Gasperi di testa, traversa piena. Secondo tempo De Cristofaro dalla distanza, potenza ma non precisione. Okiere Gullit scatenato palla dentro, nessuno per il tap in. Grandissima occasione per Rrsa. L'albanese fa tutto bene per liberarsi al tiro, ma trova solo l'esterno della rete. Dopo 7 giornate si ferma la striscia positiva del San Marino, la Pergolettese aggancia il Modena in testa alla classifica. Allo stadio Giuseppe Voltini di Crema, Pergolettese batte San marino 2-1

Lorenzo Giardi







Simone Muccioli (allenatore San Marino